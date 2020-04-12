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إصابة مدنيين باكستانيين في إطلاق نار على الخط الفاصل بكشمير

08:39 م الأحد 12 أبريل 2020
إصابة مدنيين باكستانيين في إطلاق نار على الخط الفاصل بكشمير

الخط الفاصل بكشمير

إسلام آباد - أ ش أ
أصيب إثنان من المدنيين الباكستانيين جراء النيران الذي أطلقته القوات الهندية على جانب باكستان من الخط الفاصل في كشمير خلال 24 ساعة الماضية.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الجيش الباكستاني أوضح في بيان له اليوم: "بأن القوات الهندية تستمر في انتهاك وقف إطلاق النار وتستهدف مناطق مأهولة بالسكان على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل".
وقال البيان بأن القوات الباكستانية المرابطة على الخط الفاصل ردت بقوة على مصدر الهجوم.

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اقليم كشمير الهند باكستان

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