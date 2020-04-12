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سلطنة عمان: عودة 740 مواطنًا إلى أرض الوطن

08:01 م الأحد 12 أبريل 2020
سلطنة عمان: عودة 740 مواطنًا إلى أرض الوطن

رحلات طيران

مسقط - أ ش أ

وصل 740 عمانيا من الراغبين في العودة إلى وطنهم خلال اليومين الماضيين، ليبلغ إجمالي العائدين إلى 3746 مواطنًا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء تنفيذا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد19) القاضية بترتيب عودة من يرغب من المواطنين عمومًا، والطلبة المبتعثين على وجه الخصوص، إلى أرض الوطن، وهناك أعداد أخرى فضلت البقاء عندما تم تسيير رحلات طيران من السلطنة للدول التي يوجدون فيها.

وبهذا اكتملت الرحلات المنتظمة لتسهيل عودة العمانيين الراغبين من الخارج والتي تولت وزارة الخارجية الإشراف عليها بالتعاون مع الجهات الأخرى بالسلطنة.

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رحلات طيران مسقط فيروس كورونا عمان

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