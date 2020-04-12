أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

بلومبرج: قطر تتحمل بعض رواتب العاملين بالقطاع الخاص بسبب كورونا

08:00 م الأحد 12 أبريل 2020
بلومبرج: قطر تتحمل بعض رواتب العاملين بالقطاع الخاص بسبب كورونا

قطر تتحمل بعض رواتب العاملين بالقطاع الخاص

واشنطن/الدوحة - (د ب أ):

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن دولة قطر ستدفع مؤقتا بعض رواتب العاملين بالقطاع الخاص، حيث أدت السياسات الهادفة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق معظم الشركات.

وأوضحت الوكالة أن الشركات المملوكة للقطاع الخاص التي تأسست داخل قطر يمكنها أن تقدم طلبات للحصول على دعم لدفع رواتب موظفيها لمدة ثلاثة أشهر.

وفي حال قبول تلك الطلبات، سيتلقى الموظفون رواتبهم مباشرة في حساباتهم المصرفية القطرية بموجب برنامج يديره بنك قطر للتنمية، حسبما أفاد البنك في بيان.

وسيكون المواطنون القطريون والعمال الأجانب الذين يمثلون 95% من القوى العاملة في قطر، مؤهلين للحصول على هذه الأموال.

وتبلغ التكلفة المتوقعة للبرنامج الجديد 3 مليارات ريال قطرى (820 مليون دولار).

رواتب العاملين القطاع الخاص قطر اقتصاد قطر فيروس كورونا

الخبر التالى:

سلطنة عمان: عودة 740 مواطنًا إلى أرض الوطن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2065

    عدد المصابين

  • 447

    عدد المتعافين

  • 159

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1837785

    عدد المصابين

  • 421515

    عدد المتعافين

  • 113312

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"اعتذر بالنيابة عن المصريين".. مدبولي يعزي زوج الطبيبة سونيا عارف