بلومبرج: قطر تتحمل بعض رواتب العاملين بالقطاع الخاص بسبب كورونا

واشنطن/الدوحة - (د ب أ):

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن دولة قطر ستدفع مؤقتا بعض رواتب العاملين بالقطاع الخاص، حيث أدت السياسات الهادفة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق معظم الشركات.

وأوضحت الوكالة أن الشركات المملوكة للقطاع الخاص التي تأسست داخل قطر يمكنها أن تقدم طلبات للحصول على دعم لدفع رواتب موظفيها لمدة ثلاثة أشهر.

وفي حال قبول تلك الطلبات، سيتلقى الموظفون رواتبهم مباشرة في حساباتهم المصرفية القطرية بموجب برنامج يديره بنك قطر للتنمية، حسبما أفاد البنك في بيان.

وسيكون المواطنون القطريون والعمال الأجانب الذين يمثلون 95% من القوى العاملة في قطر، مؤهلين للحصول على هذه الأموال.

وتبلغ التكلفة المتوقعة للبرنامج الجديد 3 مليارات ريال قطرى (820 مليون دولار).