أخبار جيدة.. بريطانيا: المنحنى الوبائي لكورونا ينخفض

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بلاده بات يأخذ منحنى هبوطي، واصفًا ذلك الأمر بأنه "أخبار جيدة".

وقال هانكوك، في تصريحات للصحفيين: "الأخبار الجيدة هي أننا بدأنا نرى انخفاضًا في المنحنى لأن الناس يتبعون تدابير التباعد الاجتماعي"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا ديلي تليجراف" البريطانية.

وسجّلت المملكة المتحدة، منذ بداية تفشي وباء كورونا، وحتى اليوم، 10 آلاف و612 حالة وفاة، و84 ألفا و279 إصابة.