موسكو تعول على إكمال الاتفاق على صفقة "أوبك +" وتوقيتها خلال أيام

وكالات:

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه يعول على إكمال الاتفاق على صفقة أوبك+ وتوقيعها خلال الأيام المقبلة.

وقال نوفاك على قناة "روسيا 1"، اليوم الأحد "الصفقة التي نخطط لها، أعول على أنه سيتم الاتفاق حولها بشكل نهائي والتوقيع عليها خلال الأيام القريبة، من المخطط أن تنفيذ هذه الصفقة سيستمر لسنتين".

كما أشار الوزير إلى أن انتعاش الطلب على النفط في العالم وخروج السوق من الوضع الحالي لن يكون بوتيرة سريعة.

وقال الوزير: "استهلاك [النفط] وزيادة الطلب سيكون بوتيرة بطيئة، بالمقارنة مع ما كان قبل الأزمة".

كما أكد وزير الطاقة الروسي، أنه أجرى 5 أو 6 مكالمات هاتفية مع نظيره الأميركي.

وقال نوفاك: "لم نكن على تواصل مع وزير الطاقة الأميركي دان برويت في السابق، لكن خلال الأسبوع الأخير تواصلنا 5 أو 6 مرات".

وأشار الوزير إلى أن "الأميركيين في الوقت الحالي يؤيدون إبرام الاتفاقية، ويتحدثون حول استعدادهم للمشاركة في خفض الانتاج، والحديث كان يدور عن أرقام قدرها ما بين 2 و 3 مليون برميل يوميا.. إنهم مهتمون جدا، لأن [تراجع أسعار النفط] يهدد بخسارة فرص عمل كثيرة لديهم".