العراق: توقف عمليات التنقيب عن الآثار بسبب كورونا

توقف عمليات التنقيب عن الآثار بسبب كورونا في العرا

العراق - (د ب أ):

صرح عبد الأمير الحمداني وزير الثقافة العراقي اليوم الأحد أن إجراءات الحظر الوقائي في العراق على خلفية تفشي بسبب وباء كورونا المستجد انعكست سلبا على توقف نشاط قطاع التنقيب عن الآثار ونشاط الفرق الأجنبية في البلاد بشكل كامل.

وقال الحمداني لوكالة الأنباء الألمانية: "توقف عمل بعثات التنقيب الأجنبية العاملة في محافظة ذي قار ومحافظات البلاد كافة وكان من المأمول أن تاتي بعثات أجنبية للتنقيب ولكن تم تأجيل موعدها بسبب الأوضاع الحالية جراء تفشي فيروس كورونا".

وأضاف "إن جميع أنشطة التنقيب والتواصل مع المجتمع الدولي والمراكز البحثية والجامعات العالمية ،حيث كانت لدينا خطط وبرامج لاستقدام فرق أجنبية في مجال التدريب وتاهيل ملاكات (امكانيات) الوزارة في مجال التنقيب وغيرها، توقفت في الوقت الحالي ، إضافة إلى أن خططا لايفاد كوادر الوزارة للمتحف البريطاني ومتاحف أخرى للتدريب وإعداد البحوث جميعها توقفت بسبب أزمة وباء كورونا المستجد".

وذكر أن "العلاقة بين المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو )أو مركز التراث العالمي والأنشطة والمشاركات متمثلة بوزارة الثقافة وهيئة والاثار في المحافل الدولية الرسمية جميعها تاجلت ألى إشعار آخر".

وأوضح الوزير العراقي أن "مواقع البلاد الآثارية تعرضت إلى عملية ممنهجة من النهب والتخريب والسرقات بعد أحداث عام 2003 وبدأنا نعمل على استعادة الآثار المهربة بالتعاون مع الهيئات المختصة وأن الوزارة استعادت آلاف القطع الأثرية من دول العالم المختلفة التي تضامنت مع العراق في هذا الجانب".

وأكد أن "الأرشيف العراقي هو ليس ارشيف الطائفة اليهودية في العراق فقط وإنما أرشيف الدولة العراقية والحكومة موجود حاليا في واشنطن بعد أن تم نقله بعد أحداث عام 2003 وقد وقع العراق العام الماضي إتفاقية بين لجنة استرداد الأرشيف العراقية ووزارة الخارجية الامريكية لإعادة كامل الأرشيف خلال العام المقبل 2021 الذي تحول إلى صيغ رقمية وسيعاد العام المقبل".