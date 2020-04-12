‏حاكم نيويورك يعلن تسجيل ٧٥٨ وفاة جديدة بكورونا

وكالات:

أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في الولاية بواقع ٧٥٨ حالة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية.

وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة لأكثر من 19 ألفا.

وقال حاكم الولاية، في مؤتمر صحفي، السبت، "الولاية وصلت للذروة (في الإصابات) ولكن تلك الذروة مثل الهضبة، ونحن لم نتجاوز الخطر بعد"، مؤكدا أن الوضع يتجه للاستقرار رغم دخول المزيد من الحالات إلى المستشفيات.

وجدد الدعوة للحفاظ على سياسة التباعد الاجتماعي، مؤكدا أنها "تعمل".