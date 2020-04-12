العراق يسجل 4 وفيات و34 إصابة جديدة بكورونا

وكالات

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" في نبأ لها اليوم الأحد، أن السلطات الصحية في البلاد، سجلت 34 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) و4 وفيات إثر الإصابة بالمرض، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عن ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 76، فيما بلغت حصيلة الإصابات حتى اليوم 1352 إصابة بالوباء في البلاد، بينما وصلت أعداد المتعافين من كورونا 640 حالة، بعد تعافي 39 شخصًا.

من جانبها، نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم، صحة تقارير إعلامية قالت إن العراق غادر ذروة الإصابة بفيروس "كورونا".

وتناقلت وسائل إعلام محلية وحسابات على مواقع تواصل اجتماعي تصريحا منسوبا إلى منظمة الصحة العالمية، يفيد بأن البلاد تجاوزت ذروة الإصابة بالفيروس، وأن الإجراءات المشددة سيتم تخفيفها.

ونشر مكتب المنظمة في بغداد بيانا على صفحته الرسمية في تويتر، قال فيه: "تنفي منظمة الصحة العالمية ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام من أن العراق غادر ذروة الإصابات بفيروس كورونا وفي الاتجاه نحو السيطرة عليه".