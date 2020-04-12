وفيات كورونا حول العالم تتخطى حاجز 110 ألف حالة

واشنطن - أ ش أ

تجاوزت حصيلة الوفيات المسجلة المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" حول العالم، بعد ظهر اليوم الأحد، 110 ألاف حالة منذ بداية تفشي الوباء، أواخر العام الماضي، وفقا لما أعلنت جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، أحد أهم المصادر العالمية المعنية بالإحصاءات الخاصة بالفيروس.

ووفقا لما نشرت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني، فقد بلغ إجمالي الوفيات عالميا 110 ألاف و52 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة أكثر من مليون و793 ألف إصابة، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 412 ألف حالة.

وجاءت الولايات المتحدة في مقدمة دول العالم من حيث عدد الإصابات، مسجلة 530 ألفا و200 إصابة، تلتها إسبانيا بـ166 ألفا و19 إصابة، ثم إيطاليا بـ152 ألفا و271 إصابة، كما حلّت في المركز الأول أيضا من حيث عدد الوفيات بأكثر من 20 ألفا و500 حالة وفاة، تلتها إيطاليا بـ19 ألفا و468 حالة، ثم إسبانيا بـ16 ألفا و972 حالة.