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الخميس.. الكويت تبدأ خطة إجلاء مواطنيها في الخارج

05:30 م الأحد 12 أبريل 2020
الخميس.. الكويت تبدأ خطة إجلاء مواطنيها في الخارج

مبارك الحريص

الكويت - أ ش أ

أعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي مبارك الحريص، انطلاق خطة اجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج يوم الخميس المقبل من الدول الخليجية والعربية.

وأكد الحريص - خلال ترؤسه اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا الخاصة (بالطيران المدني) - جاهزية الإدارة العامة للطيران المدني، لتنفيذ خطط الإجلاء للرحلات القادمة أو المغادرة التي تم الترتيب لها مع وزارتي الصحة والخارجية الكويتيتين.

وأوضح أنه أعطى توجيهات بمضاعفة الجهود المبذولة، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة، كوزارات الصحة، والداخلية، والخارجية، وغيرها من مؤسسات الدولة؛ للحد من انتشار هذا الوباء العالمي، وإيجاد أفضل السبل التي تصب في تسهيل إجراءات القادمين من الخارج، وكذلك المغادرين من الكويت، مع مراعاة وقاية العاملين من الإصابة أو انتقال العدوى لهم.

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مبارك الحريص الكويت مجلس الأمة الكويتي

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