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بريطانيا تسجل 710 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

04:13 م الأحد 12 أبريل 2020
بريطانيا تسجل 710 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

لندن - (د ب ا):

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم الأحد تسجيل 710 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة"ديلي ميل" البريطانية أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 10585 حالة.

وقالت الصحيفة إن حالات الوفاة شملت شابا يبلغ من العمر 26 عاما ورجلا مسان يبلغ من العمر مئة عام.

وكان متحدث باسم الحكومة البريطانية قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خرج من المستشفى اليوم الأحد، لكنه لن يعاود بدء العمل على الفور، وذلك بناء على نصائح الأطباء.

وأضاف المتحدث أن جونسون/55 عاما/ يود توجيه الشكر إلى العاملين في مستشفى سانت توماس على "الرعاية الفائقة" التي تلقاها، وأوضح المتحدث أن جونسون سيقيم في مقره الريفي في تشكرز بالقرب من لندن.

كان جونسون دخل المستشفى يوم الأحد الماضي، وقضى ثلاثة أيام في الرعاية المركزة بعدما تدهورت حالته الصحية على نحو ملحوظ، وقد انتقل إلى وحدة رعاية عادية يوم الخميس الماضي.

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