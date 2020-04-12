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"الصحفيين العرب" يدين الحكم بالإعدام على أربعة صحفيين يمنيين

04:10 م الأحد 12 أبريل 2020
"الصحفيين العرب" يدين الحكم بالإعدام على أربعة صحفيين يمنيين

الاتحاد العام للصحفيين العرب

القاهرة - أ ش أ
أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة حكم الإعدام، الذي أصدرته محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء، على أربعة صحفيين يمنيين، بتهمة التجسس والتي لا أساس لها من الصحة وعارية تماما عن الحقيقة.
واستنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب - في بيان اليوم الأحد - هذا الحكم الجائر على هؤلاء الصحفيين الأبرياء، مؤكدا أن الصحفيين في كافة الدول العربية هم جنود الحرية والمدافعون عن حرية الرأي والتعبير.
وتضامن الاتحاد العام للصحفيين العرب مع نقابة الصحفيين اليمنيين في إدانة هذا الحكم الظالم.
ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة إلى إدانة هذا الحكم الجائر والعمل على تبرئة هؤلاء الصحفيين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يؤدون واجبهم المهني بكل أمانة وإخلاص لصالح وطنهم، مشيرا إلى أن قوة أمنية اعتقلتهم مع عدد من زملائهم عام 2015.

هذا المحتوى من

الاتحاد العام للصحفيين العرب الحوثيين صنعاء

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