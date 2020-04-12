إندونيسيا تسجل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جاكرتا - أ ش أ

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، تسجيل 399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 46 حالة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، عن أحمد يوريانتو المتحدث باسم الحكومة الإندونيسية بخصوص مكافحة فيروس كورونا، قوله إن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 4241 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 373.

وأشار إلى أن عدد حالات المتعافين من الفيروس بلغ ٣٥٩ شخصا، مشيرا إلى أن جاكرتا صاحبة أعلى إصابات، حيث تم تسجيل هناك 2044 حالة إصابة بفيروس كورونا.