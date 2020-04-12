بيل جيتس: لقاح كورونا يمكن أن يكون جاهزا خلال 18 شهرا
واشنطن- (بي بي سي):
قال مؤسس شركة مايكروسوفت، الملياردير الأمريكي بيل غيتس إن اللقاحات ضد فيروس كورونا قد تكون جاهزة في غضون 18 شهرًا.
وأضاف جيتس- الذي تساعد مؤسسته في تمويل البحث والتطوير لمكافحة الوباء - لبي بي سي أن اللقاح هو الطريقة الوحيدة للعودة إلى الحياة الطبيعية التي كانت موجودة قبل انتشار الوباء.
وأكد أن العالم كله يعمل الآن من أجل تلبية ما يمكن أن يكون الحاجة الأكثر إلحاحًا على الإطلاق - ولكن طرح هذا اللقاح بسرعة قد ينطوي على مخاطر تتعلق باختبار سلامته.
وشدد جيتس - الذي حذر منذ فترة طويلة من خطر تفشي جائحة عالمي -على أنه لم يتم استثمار ما يكفي في التحضير لمثل هذا الموقف مقارنة بالمبلغ الذي تم إنفاقه للاستعداد للحرب.
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