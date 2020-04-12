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البحرين تسجل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

02:16 م الأحد 12 أبريل 2020
البحرين تسجل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

المنامة- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في البحرين، الأحد، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقالت الوزارة ، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم ، إن 45 من هذه الحالات القائمة تعود لعمال وافدين وحالتين قادمتين من الخارج ، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي الاحترازي.
ولفتت الوزارة إلى شفاء إصابتين إضافيتين وإخراجهم من مركز العزل والعلاج ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 557 حالة .

فيروس كورونا وزارة الصحة في البحرين المنامة

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