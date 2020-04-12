إيطاليا: المهاجرون على سفينة الإنقاذ الألمانية سيخضعون لحجر صحي

روما- (د ب أ):

ذكرت وزارة النقل الإيطالية اليوم الأحد أنه سيتم نقل المهاجرين على متن سفينة الإنقاذ الخيرية الألمانية "آلان كردي" إلى سفينة أخرى وسيخضعون لحجر صحي هناك للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكانت السفينة "آلان كردي" التي تديرها منظمة "سي-آي" الخيرية قد أنقذت 150 شخصا يوم الاثنين الماضي، لكن إيطاليا ذكرت أنهم لا يمكنهم النزول في شواطئها، لأنه ربما يكونوا مصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نقل المهاجرين إلى سفينة أخرى" في الساعات المقبلة" بدعم فني من خفر السواحل الإيطالي.

وأضافت الوزارة فى بيان أنه على متن السفينة، سيتم فحصهم من قبل لجنة الصليب الأحمر والسلطات الصحية الإيطالية. وتلك الفحوص لا يمكن أن تجرى في ميناء إيطالي، بسبب الوباء.

وكانت الحكومة الألمانية قد طلبت من مفوضية الاتحاد الأوروبي المساعدة في ضوء محنة سفينة الإنقاذ الألمانية الخاصة "آلان كردي"، التي تبحر في البحر الأبيض المتوسط وعلى متنها حوالي 150 مهاجرا.

وقال متحدث باسم المفوضية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأول الجمعة إن المفوضية تلقت طلبا بـ "تنسيق الدعم" في مسألة توفير مكان للمهاجرين للنزول إلى الشاطئ.

كانت إيطاليا ومالطا حذرتا منظمات الإنقاذ البحري الخاصة في وقت سابق من أن موانئهما مغلقة أمام سفن اللاجئين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت سفينة "آلان كردي" على متنها حوالي 150 شخصا من قبالة الساحل الليبي يوم الاثنين الماضي، وأبحرت قبالة جزيرة صقلية يوم الجمعة.