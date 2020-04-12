تقييم "د.ب.أ": 121368 إصابة كورونا و2680 وفاة في ألمانيا

برلين- (د ب أ):

سجلت ألمانيا 121368 حالة إصابة مؤكدة، على الأقل، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى صباح اليوم الأحد، وذلك بحسب تقييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكان عدد الإصابات وصل حتى مساء أمس السبت إلى121324.

وجاء في تقييم "د.ب.أ" اليوم الأحد أن أعداد الضحايا الذين توفوا جراء الإصابة بالفيروس، بلغ 2679 شخصا حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن تقييم وكالة الأنباء الألمانية يشمل أحدث الأعداد التي تم رصدها في جميع الولايات الاتحادية.

وبحسب تقديرات معهد "روبرت كوخ" الألماني، تعافى حوالي 60200 شخص من الإصابة بالفيروس حتى الآن. وبذلك، تعافى حوالي نصف المصابين المسجلين.

ويعتقد أن العدد الفعلي للمصابين أكثر مما هو مسجل، لأسباب بينها أنه لم يتم تسجيل كثير من الإصابات ذات مسارات المرض المعتدلة أو التي لم يظهر لديها أعراض.

وبحسب إحصائيات التحاليل التي أجريت في ألمانيا، فإن ولاية بافاريا، جنوبي البلاد، تضم أكثر حالات الإصابة بالفيروس بإجمالي يزيد على 31770 إصابة مؤكدة، و760 حالة وفاة، على الأقل، تليها ولاية شمال الراين-فيستفاليا، غربا، بإصابات مؤكدة تزيد على 25650 إصابة و534 وفاة، على الأقل، ثم ولاية بادن-فورتمبرج، جنوبا، بعدد إصابات يزيد على 23900 حالة مؤكدة، و641 وفاة.