زعيم كوريا الشمالية يعين شقيقته في منصب بارز بالحزب الحاكم

سول- (د ب ا):

ذكرت تقارير إعلامية، الأحد، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عين شقيقته الصغرى في منصب بارز بحزب العمال الكوري الشمالي الحاكم.

وقال محللون إن كيم يو جونج، التي يتردد أنها تبلغ من العمر 32 عاما، تكتسب أهمية داخل النظام الكوري الشمالي، وقد أصبحت مستشارة ومساعدة مقربة لشقيقها خلال الأعوام الأخيرة.

وتقوم كيم يو جونج بدور دبلوماسي مهم، حيث التقت بالفعل بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان في محاولة لتخفيف التوتر بين الدولتين.

وبسبب المفاوضات النووية المتعثرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، تضاءل التواصل مؤخرا بين بيونج يانج وسول.

وقد توقفت المباحثات عقب قمة فاشلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي في فبراير من العام الماضي في فيتنام، والتي حضرتها أيضا كيم يو جونج.