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ارتفاع وفيات كورونا في المغرب إلى 113 حالة

12:42 م الأحد 12 أبريل 2020
ارتفاع وفيات كورونا في المغرب إلى 113 حالة

أرشيفية

الرباط- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة المغربية، الاحد، تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 113 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي أورده موقع "هسبريس"الإلكتروني المغربي ، إلى تسجيل 72 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات الي المغرب إلى 1617 حالة.
ولفتت إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 153 حالة، مشيرة إلى أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 5856 حالة.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

فيروس كورونا وزارة الصحة المغربية الرباط

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