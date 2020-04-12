الفلبين تحرق جثث ضحايا كورونا خلال 12 ساعة

مانيلا- (د ب أ):

طلبت الحكومة الفلبينية، الأحد، من المستشفيات ووحدات الحكومة المحلية التأكد من حرق جثث مرضى فيروس كورونا، في غضون 12 ساعة، بعد أن أقر أحد المستشفيات أن الجثث متراكمة في مشرحته الصغيرة.

وفرضت قوة خاصة لمواجهة فيروس كورونا، مهلة الـ12 ساعة لحرق الجثث، في إطار بروتوكول للتعامل مع المرضى المتوفيين، وسط تفشي الفيروس.

وقال المسؤول الحكومي، كارلو نوجراليس "يجب أن نلتزم بقاعدة الـ12 ساعة، عندما يتعلق الأمر بحرق الجثث".

وكان مركز "إيست افينيو ميديكال" الطبي وهو واحد من المستشفيات الرئيسية، الذي يتعامل مع مرضى فيروس كورونا في مانيلا، قد كشف أن مشرحته ليس لديها معدات كافية، مثل الثلاجات لتخزين الجثث الإضافية".

وقال دينيس أوردونا وهو أحد الأطباء والمتحدث باسم المستشفى، لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الفلبينية "مشرحتنا مبنية لاستيعاب خمسة مرضى فقط. كان أعلى عدد سجلناه حتى الآن 20، والذي كان مكدسا".

وهناك إجمالي 4428 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في الفلبين حتى أمس السبت، من بينها 247 حالة وفاة.