جانتس يطلب "مزيدا من الوقت" لتشكيل حكومة مع نتنياهو

تل أبيب- (أ ف ب):

طلب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق وزعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس، أمس السبت، مزيدًا من الوقت لمحاولة توحيد الصّفوف وتشكيل حكومة مع خصمه السابق رئيس الوزراء المنتيهة ولايته بنيامين نتنياهو في حين توشك المهلة المحدّدة لتشكيل حكومة على الانتهاء.

كلّف رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين قبل نحو أربعة أسابيع جانتس تشكيل حكومة، بعد انتخابات جرت في 2 مارس وكانت الثالثة خلال أقلّ من عام.

وفشلت المفاوضات بين الليكود وتحالف "أزرق أبيض" حتّى الآن في التوصّل إلى اتّفاق، في وقتٍ تنتهي المهلة الممنوحة لجانتس منتصف ليل الأحد الإثنين.

وجاء في بيان صادر عن تحالف "أزرق أبيض'' أنّ غانتس "طلب من رؤوفين ريفلين تمديدًا لأسبوعين" من أجل تشكيل حكومة مع نتنياهو، متحدّثًا عن أنّ إسرائيل تشهد "أزمة اجتماعيّة وصحّية" جرّاء فيروس كورونا المستجدّ.

وكتب جانتس للرئيس الإسرائيلي: "أعتقد أنّنا على وشك التّوقيع على اتّفاقيّة، وهذا الوقت الإضافيّ يُفترض أن يسمح لنا بإنهائها"، في وقت لم يصدر أيّ ردّ حتّى الآن عن ريفلين.