كورونا في إسرائيل: 103 وفيات و10 آلاف و878 إصابة
تل أبيب- (د ب أ):
أفادت البيانات الرسمية لوزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 103 حالات.
كما أظهرت البيانات التي نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 10 آلاف و878 حالة.
وأوضحت أن 147 من المصابين في حالة خطيرة. وقد تعافى 1388 من المصابين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1939
عدد المصابين
-
426
عدد المتعافين
-
146
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1766855
عدد المصابين
-
400708
عدد المتعافين
-
108124
عدد الوفيات
إعلان