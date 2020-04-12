كورونا في إسرائيل: 103 وفيات و10 آلاف و878 إصابة

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت البيانات الرسمية لوزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 103 حالات.

كما أظهرت البيانات التي نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 10 آلاف و878 حالة.

وأوضحت أن 147 من المصابين في حالة خطيرة. وقد تعافى 1388 من المصابين.