أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ارتفاع حالات الاصابة المؤكدة في كوريا الجنوبية إلى 10512 شخصا

04:06 ص الأحد 12 أبريل 2020
ارتفاع حالات الاصابة المؤكدة في كوريا الجنوبية إلى 10512 شخصا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية اليوم الأحد 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10 آلاف و 512 شخصا.

وأعلن مركز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت لليوم السابع على التوالي عددا من الحالات الجديدة يبلغ 50 حالة أو أقل، وهو انخفاض حاد من ذروة الاصابة يوم 29 فبراير والذي بلغ عدد الحالات فيه 909 أشخاص.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن السلطات الصحية مع ذلك لا تزال في حالة تأهب قصوى بشأن الإصابات الجماعية في الكنائس والمستشفيات، وكذلك الحالات الجديدة القادمة من الخارج.

وأضاف المركز أن عدد الوفيات الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، ارتفع إلى 214 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وبلغ عدد المرضى الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد تعافيهم بشكل كامل 7368 حالة، بزيادة 125 عن اليوم السابق.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية الحجر الصحي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1939

    عدد المصابين

  • 426

    عدد المتعافين

  • 146

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1766855

    عدد المصابين

  • 400708

    عدد المتعافين

  • 108124

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تقترب من ألفي إصابة بكورونا.. وهبوط الوفيات وصعود التعافي (تفاعلي)