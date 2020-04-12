كيم جونج أون يترأس اجتماع الحزب الحاكم في كوريا الشمالية

بيونج يانج - (د ب أ):

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية لشمالية بأن زعيم البلاد كيم جونج أون ترأس اجتماع المكتب السياسي للحزب المركزي الكوري الشمالي مطلع الأسبوع الجاري.

وتبنى الحزب خلال الاجتماع قراراً حول كيفية مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا وتعديل الأهداف الاقتصادية للبلاد.

ووافق الحزب على مشروع الميزانية الوطنية لعرضه على مجلس الشعب الأعلى، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وخلال الاجتماع تم انتخاب أخت كيم الصغرى كيم يو يونج كعضو مناوب في المكتب السياسي للحزب.