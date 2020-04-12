ثوران بركان "اناك كراكاتو" في إندونيسيا
جاكرتا - (د ب أ):
ثار بركان "اناك كراكاتو" في إندونيسيا الليلة الماضية، لينبعث دخان ناري لمسافة 500 متر في الهواء، حسبما ذكر مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية اليوم السبت.
وقال المركز، إن مستوى التنبيه من البركان، الواقع بين جزيرتي جاوة وسومطرة، لا يزال في ثالث أعلى مستوى.
وتسبب "اناك كراكاتو"، في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) خلال ثوران في ديسمبر عام 2018، أسفرت عن مقتل أكثر من 430 شخصًا، وإصابة الآلاف.
وتسبب ثوران البركان عام 2018 في فقدان البركان للكثير من ارتفاعه.
وقد تكونت جزيرة "اناك كراكاتو" بعد الثوران الأسطوري لبركان "كراكاتو" في أغسطس عام 1883.
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