إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار خلال حفل في كاليفورنيا

كاليفورنيا - (د ب أ)

أسفر إطلاق نار جماعي، في مدينة إيست بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن إصابة ستة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى صباح اليوم السبت (بالتوقيت المحلي)، فيما يبحث مكتب مدير شرطة مقاطعة كيرن عن مسلح واحد على الأقل.

وقع الحادث في مجمع سكني قبل الساعة الثانية عشر والنصف صباحًا بقليل، حسبما ذكرت قناة "كيه إف إس إن"، التابعة لشبكة "إيه بي سي".

وتقول السلطات إن إطلاق النار وقع خلال حفلة، وعثر المحققون على 94 فارغ رصاص في مسرح الجريمة.

وأضاف مساعدو مدير الشرطة، إن الضحايا الست من المتوقع أن يبقوا على قيد الحياة بعد إصاباتهم.

ولم يتم القبض على أي شخص فيما يتعلق بالحادث إلى الآن، كما لم يتضح عدد من أطلقوا النار، لكن المحققين ذكروا أن رواد الحفلة رأوا أربعة رجال ينطلقون بسيارة بيضاء.