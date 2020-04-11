الملكة إليزابيث: فيروس كورونا لن يغلبنا

لندن - (أ ش أ):

قالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا اليوم السبت إن فيروس كورونا "لن يغلبنا"، وذلك في ثاني رسالة توجهها خلال أسبوع لحشد عزيمة الشعب في مواجهة المرض.

وأضافت الملكة (93 عاما)، وهي الرئيسة الفخرية لكنيسة انجلترا وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية إن "عيد القيامة لم يلغ"، وذلك في أول كلمة تلقيها إلى الآن بمناسبة هذا اليوم المقدس عند المسيحيين".

ومضت تقول: "إن هذا العام، سيكون عيد القيامة مختلفا بالنسبة لكثيرين منا، لكن بالبقاء بعيدين عن بعضنا البعض نضمن سلامة الآخرين، ونحن نحتاج إلى عيد القيامة بقدرما كنا نحتاج إليه دائما".

وكانت الملكة إليزابيث ألقت الأحد خامس خطاب تلفزيوني لها منذ جلوسها على العرش على مدى 68 عاما، لتقول إن البريطانيين سيهزمون "كوفيد-19" إذا تحلوا بالعزيمة في مواجهة الإغلاق والعزلة الذاتية.