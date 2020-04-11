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ترامب يعلن منطقة كوارث كبرى بولاية "وايومينج" بسبب كورونا

10:59 م السبت 11 أبريل 2020
ترامب يعلن منطقة كوارث كبرى بولاية "وايومينج" بسبب كورونا

دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منطقة كوارث كبرى في ولاية (وايومينج)، وأمر بتقديم مساعدات للولاية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس (كورونا) المستجد كوفيد ـ 19، الذي بدأ في 20 يناير الماضي بالولايات المتحدة وما زال مستمرا.

وذكر بيان للبيت الأبيض اليوم السبت أنه سيكون التمويل الفيدرالي متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها، وذلك في إطار التدابيرالحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع المناطق المتضررة من الفيروس بالولاية.

وكلف بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي لي ديبالو كمنسق فيدرالي لعمليات التعافي للمناطق المتضررة بالولاية.

هذا المحتوى من

Asha
دونالد ترامب فيروس كورونا كوفيد ـ 19 البيت الأبيض

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