موسكو.. إصدار مرسوما يفرض نظام التصاريح الرقمية للتنقل

موسكو - (أ ش أ):

أصدر عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين اليوم السبت مرسوما يفرض نظام التصاريح الرقمية للتنقل داخل (موسكو) وبين العاصمة وضواحيها، على أن يسري العمل به اعتبارا من الأربعاء 15 أبريل الجاري.

وأفاد بيان، نُشر على الموقع الإلكتروني لعُمدية موسكو، اليوم، بأن نظام التصاريح الرقمية في المرحلة الحالية ينطبق على التنقلات بالسيارات الخاصة ووسائل النقل العام.وأضاف البيان أنه بإمكان المواطنين البدء في الإجراءات اللازمة للحصول على التصاريح اعتبارا من يوم الاثنين 13 أبريل الجاري، مؤكدا أن حمل التصاريح سيكون أمرا إلزاميا بالنسبة للمواطنين، الذين يتنقلون بالسيارات ووسائل النقل العام ، بدءا من الأربعاء 15 أبريل.

وأشار البيان إلى أن القيود الجديدة لا تشمل حاليا الفئات، التي تتنقل بدون سيارات، حيث يسمح لهم بالتنقل بلا تصاريح مع التقيد الصارم بالقواعد والقيود المعمول بها، والتي فرضتها السلطات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في المدينة وضواحيها.

وأوضح أن التصريح الرقمي هو عبارة عن رمز استجابة سريعة QR code يتكون من أرقام وحروف، تشير الرموز الأربعة الأولى منه إلى تاريخ انتهاء صلاحيته، فيما تتيح الرموز المتبقية التعرف على هوية صاحبه وهدف تجوله.

وكان عمدة موسكو قد أعرب في وقت سابق عن قلقه إزاء المنحى السلبي لتفشي المرض في العاصمة الروسية، لافتا إلى أن معظم مرضى كورونا باتوا يدخلون المستشفيات قبل تشخيص إصابتهم بالفيروس مختبريا.