موريتانيا: القبض على شخص يدعي حيازة دواء يشفي من فيروس كورونا

نواكشوط - (د ب أ)

ألقت الشرطة الموريتانية، اليوم السبت، القبض على شخص يمارس الرقية الشرعية والعلاج بالأعشاب، حيث ادعى أن بحوزته عقارًا يشفي من فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).

وقال مصدر أمني موريتاني، إن الشرطة نفذت أمرًا من النيابة بالقبض على "يحظيه ولد داهي" رئيس مركز "أحباب الرسول" للرقية الشرعية والعلاج الطبيعي بناء على شكوى قدمتها وزارة الصحة ضده.

ووجهت وزارة الصحة الموريتانية، تهم التزوير والتشويش على جهود التحسيس والتعبئة ضد فيروس كورونا، ومغالطة الناس وتهديد صحتهم وسلامتهم في الظروف الصعبة.

وكان ولد داهي، أعلن قبل أيام عن تمكنه من إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد، حيث استدعته وزارة الصحة عقب نشر مقطع فيديو يعلن فيه الأمر وقررت إغلاق مركزه.

وقد فتحت الشرطة تحقيقا مع الشخص المعني قبل إحالته إلى النيابة العامة.

وأسس ولد داهي، مركزه للرقية قبل سنوات ويوجد مقره في العاصمة نواكشوط.

وحتى مساء أمس الجمعة، سجلت موريتانيا 7 إصابات بفيروس كورونا تعافيت منها اثنتان، إضافة إلى وفاة واحدة.

وتجاوز، مساء اليوم السبت، عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و760 ألفا، توفي منهم أكثر من 107 آلاف، فيما تعافى أكثر من 395 ألفا، بحسب موقع (وورلد ميتر).