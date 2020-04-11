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السنغال تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

08:08 م السبت 11 أبريل 2020
السنغال تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا

داكار - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان بثته الإذاعة السنغالية، اليوم السبت، أن الحالات المسجلة اليوم تأتي بعد إخضاع 173 شخصا للفحص .. مشيرة إلى أن عدد الإصابات في السنغال بلغ 278 إصابة منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد يوم الثاني مارس الماضي.

وأكدت الوزارة شفاء 152 شخصا .. فيما يواصل 123 مصابا علاجهم في المستشفى، وحالاتهم "مستقرة".

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فيروس كورونا السنغال داكار وزارة الصحة السنغالية

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