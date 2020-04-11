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تونس: 3 وفيات و14 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

08:03 م السبت 11 أبريل 2020
تونس: 3 وفيات و14 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في تونس، اليوم السبت، 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) ليصل إجمالي وفيات الوباء في البلاد إلى 29 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن وزارة الصحة في البلاد سجلت، ارتفاعًا في أعداد الإصابات بكورونا المستجد، حيث وصل إجمالي الحالات إلى 685 حالة، بزيادة 14 إصابة جديدة، سجلوا خلال الـ24 ساعة الماضية.

فيروس كورونا تونس وزارة الصحة في تونس

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