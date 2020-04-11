هولندا تسجل 1316 إصابة جديدة بكورونا و132 وفاة

أمستردام - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم السبت تسجيل 1316 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 24 ألفا و413، فضلا عن تسجيل 132 حالة وفاة جديدة.

وذكر المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 2643.

وكانت السلطات الصحية الهولندية أعلنت الجمعة تسجيل 115 وفاة و1335 إصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد.

وحتى منتصف اليوم بلغت إصابات كورونا حول العالم أكثر من مليون و700 ألف، والوفيات تجاوزت 100 ألف حالة، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى أكثر 389 ألفا.