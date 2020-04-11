إجمالي الوفيات بكورونا في فرنسا يبلغ 13832 والإصابات تتخطى 93 ألفًا
وكالات:
أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 353 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع الإجمالي إلى 13832 وفاة.
فيما أكدت السلطات الصحية، وفقًا لما ذكرته فضائية الحدث، ارتفاع عدد الإصابات إلى 93790.
هذا وقالت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو السبت إن 700 ألف مؤسسة وجمعية في فرنسا قد استفادت من وضع البطالة الجزئية، لفائدة عدد قياسي من الموظفين قدرته بينيكو بثمانية ملايين.
وفرضت فرنسا الحجر الصحي في منتصف مارس لوقف تفشي فيروس كورونا، ما أثر مباشرة على ملايين الوظائف ونشاط مئات آلاف الشركات.
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