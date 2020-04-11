كوبا تفرض قيودًا جديدةً في محاولة لإبطاء انتشار كورونا

هافانا - (د ب أ)

علقت الحكومة الكوبية، اليوم السبت، وسائل النقل العام وأغلقت مراكز التسوق في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الحكومة أن نقل "العاملين الذين يقدمون خدمات حيوية"، مثل العاملين بالمجال الطبي وناقلي البضائع، لن يشمله القرار من أجل علاج المرضى وضمان توريد السلع الأساسية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن إمدادات السلع الأساسية قد واجهت عقبات بالفعل في ظل الظروف العادية بسبب الحصار الأمريكي المفروض على البلاد الخاضعة للحكم الشيوعي، وقد تسبب تفشي فيروس كورونا في ازدياد طول طوابير المشترين في متاجر البقالة.

ولا يُسمح للحانات والمطاعم بتقديم الأطعمة والمشروبات في مقارها، ولابد من إغلاقها تماما بعد الساعة الثامنة مساء، وفقا لأحدث الإجراءات.

واكتشفت السلطات الكوبية حتى الآن بشكل رئيسي حالات قادمة من الخارج مصابة بمرض كوفيد- 19، وهو المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وسجلت وزارة الصحة الكوبية حتى أمس الجمعة 564 حالة إصابة مؤكدة و 15 حالة وفاة بسبب الفيروس.

ووفقا لتوقعات وزارة الصحة، لن يتجاوز تفشي الوباء في البلاد 4000 حالة إصابة.