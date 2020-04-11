العراق يسجل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يتعدى 1300
وكالات:
أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات 1300.
وقالت الوزارة في بيان " تم فحص 1731 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة 33889".
وأضافت أن " عدد الإصابات التي سجلت في مختبراتنا لهذا اليوم 39 إصابة وحالتي وفاة في بغداد والسليمانية "، لافتة إلى أن " مجموع الإصابات الكلي بلغ 1318 ، ومجموع الوفيات 72، ومجموع حالات الشفاء 601".
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