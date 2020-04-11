‏إيطاليا تعلن ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 19468 والإصابات إلى 152271

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا تسجيل 4694 إصابة جديدة والحصيلة ترتفع إلى 152271، وتسجيل 619 وفاة والإجمالي يصل إلى 19468، وذلك وفقا فضائية الحدث.

هذا ورفض رئيس الحكومة الإيطالية جوسيبي كونتي، الجمعة، الخضوع لضغوط قطاع الأعمال، وقرر تمديد إجراءات الإغلاق التي تنتهي في 13 أبريل إلى 3 مايو.

وسجلت إيطاليا حصيلة وفيات أكبر من أي دولة أخرى، لكن معدل الوفيات اليومي الآن بات أقل مما كان يسجل قبل أسابيع قليلة.

وأفادت وسائل الإعلام الايطالية أن جمعيات الأعمال في المناطق المسؤولة عن نحو 45 بالمئة من إنتاج إيطاليا، التي سجل فيها نحو 80 بالمئة من الوفيات جراء وباء كوفيد-19، وجهوا خطابا لكونتي لتحذيره من عدم قدرتهم على سداد الرواتب "إذا استمر الإغلاق".

لكنّ كونتي قال إن إيطاليا لا يمكنها أن تتحمل زيادة أخرى في حالات العدوى وتحتاج لممارسة أقصى درجات الحذر بمواجهة الوباء القاتل.