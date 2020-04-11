أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

اليمن: حالة مصاب كورونا الوحيد مستقرة وحجرنا على 300 مخالط

04:44 م السبت 11 أبريل 2020
اليمن: حالة مصاب كورونا الوحيد مستقرة وحجرنا على 300 مخالط

إصابات فيروس كورونا

وكالات:

أكد مدير مكتب صحة ساحل حضرموت رياض الجريري، أن الحالة الصحية للمصاب الوحيد بكورونا مستقرة، وأنه تم فرض الحجر الصحي على نحو 300 شخص خالطوا المصاب، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقال الجريري في مؤتمر صحفي: "بين المشمولين بالحجر 18 شخصا هم الحلقة الأقرب للمصاب".

من جهته، شدد وكيل محافظة حضرموت عصام بن حبريش، على أن "لجنة الطوارئ بوادي وصحراء حضرموت اطلعت على مستجدات فيروس كورونا بعد اكتشاف أول حالة مؤكدة بالوباء في مدينة الشحر".

وقال: "يجب تدارس جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بصورة عقلانية وقراءة انعكاسات وتقييم المواقف في كل مرحلة ".

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن تم رفع عدد أفراد فرق الاستجابة السريعة من 4 إلى 16 فردا في كل مديرية، لتنظيم جولات ميدانية للتعامل مع حالات الاشتباه.

ودعت اللجنة القادمين من ساحل حضرموت إلى الالتزام بالحجر المنزلي والتواصل مع غرفة العمليات في حال ظهور أعراض الإصابة حتى تتمكن الجهات المختصة من محاصرة الوباء في نطاق جغرافي محدد .

فيروس كورونا مصابي فيروس كورونا اليمن الحجر الصحي

الخبر التالى:

رغم استمرار تفشي كورونا.. كيف تمكنت هذه الدول من تخفيف القيود؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1794

    عدد المصابين

  • 384

    عدد المتعافين

  • 135

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1715143

    عدد المصابين

  • 389374

    عدد المتعافين

  • 103874

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان