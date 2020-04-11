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مستشار النمسا يدعو إلى التمسك بالتباعد الاجتماعي

04:36 م السبت 11 أبريل 2020
مستشار النمسا يدعو إلى التمسك بالتباعد الاجتماعي

وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس

فيينا- (أ ش أ):

دعا المستشار النمساوي سباستيان كورتس، المواطنين إلى استمرار الالتزام بقيود الخروج من المنازل خلال فترة عيد القيامة وما بعدها حتى لا يتجدد انتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

وقال كورتس - في تصريحات اليوم السبت، بمناسبة السبت المقدس وهو ليلة عيد القيامة بالتقويم الغربي - أن مقابلة الأصدقاء وأفراد العائلة في العيد أمر غير مقبول ويمكن أن يكون الأكثر خطورة على البلاد في هذه الظروف الاستثنائية الطارئة.

وأشار كورتس إلى العودة إلى الافتتاح التدريجي للمحلات التجارية اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري، لافتًا إلى أن المدارس قد تعود في منتصف مايو مع إجراءات أمان خاصة مثل استخدام الأقنعة الطبية الواقية.

وأبدى مستشار النمسا استعداده لتقديم حزمة مساعدات اقتصادية مجزية لشركات الطيران النمساوية بشرط الاحتفاظ بالعمالة وتأمين الوظائف، منوها بأن الدولة تدرس تقديم نحو 800 مليون يورو للخطوط الجوية النمساوية.

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