الهند ترسل 15 طبيبا إلى الكويت للمساعدة في جهود مكافحة كورونا
نيودلهي- (أ ش أ):
أرسلت الهند، اليوم السبت، فريقا من 15 متخصصا في مجال الرعاية الصحية إلى الكويت لدعم جهودها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية على موقعها الإلكتروني أنه من المتوقع أن يظل الفريق الطبي في الكويت لمدة أسبوعين يعمل خلالها على تقديم المساعدة الطبية اللازمة في إجراء الاختبارات والعلاج للمصابين بفيروس كورونا وكذلك تدريب المسؤولين المحليين.
ونوهت الصحيفة بأن الهند استجابت سريعا بإرسال فريق الخبراء بناء على طلب من حكومة دولة الكويت.
جدير بالذكر أن الكويت سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 161 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 ليرتفع الإجمالي إلى 1154 حالة في البلاد، حسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، اليوم السبت.
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