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اسكتلندا تعلن تسجيل 47 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 524

04:33 م السبت 11 أبريل 2020
اسكتلندا تعلن تسجيل 47 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 524

وفيات كورونا

إدنبرة- (أ ش أ):

أعلنت اسكتلندا، اليوم السبت، تسجيل 47 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بها إلى 524 وعدد الضحايا في عموم بريطانيا إلى 8 آلاف و958 حالة.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" البريطانية، دون التطرق لتفاصيل أخرى في هذا الصدد.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أعلن، أمس الجمعة، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في بلاده إلى 8958 حالة وفاة، بعد تسجيل 980 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد منذ بداية انتشار الفيروس.

وكان مسؤولو الصحة في الصين أبلغوا في أواخر شهر ديسمبر الماضي منظمة الصحة العالمية بتفشي إلتهاب رئوي غير معلوم السبب في مدينة ووها وسط البلاد، ومنذ ذلك الحين رُصد الفيروس الذي سمته المنظمة (كوفيد-19) في كل أنحاء العالم .. وفي الحادي عشر من شهر مارس، صنفت منظمة الصحة العالمية حالة الفيروس "جائحة" عالمية.

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