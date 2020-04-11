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الكرملين: الحالة الصحية للرئيس بوتين "ممتازة"

04:10 م السبت 11 أبريل 2020
الكرملين: الحالة الصحية للرئيس بوتين "ممتازة"

فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ش أ):

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الحالة الصحية للرئيس فلاديمير بوتين "ممتازة" على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم السبت" إن حالة الرئيس الصحية "ممتازة"، وهذا ينعكس من جدول أعماله المكثف"، مضيفا" على الرغم من أن الرئيس يجري حاليا جميع الاتصالات عبر الفيديو، فقد ارتفع عدد الفعاليات ضمن جدول أعماله مقارنة مع ما كان في الظروف العادية، وذلك يتطلب بطبيعة الحال العمل بكثافة أكبر".

وأكد بيسكوف أنه لو لم يوقع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم بشأن نظام العزل الذاتي لكانت روسيا ستشهد ارتفاعا كبيرا للمصابين بفيروس كورونا.

وقد كشف بيسكوف في وقت سابق عن حالة إصابة بكورونا بين موظفي إدارة الرئاسة الروسية، مشيرا إلى أن المسؤول المصاب لم يتفاعل مع الرئيس بوتين.

وبشأن الوضع بالنسبة لتفشي كورونا في موسكو، قال إنه صعب، وإن المستشفيات تعمل بكل طاقاتها وتظهر بطولات للطواقم الطبية، متوقعا أن تكون فترة الأسبوعين القادمين كافية لفهم ما إذا أوشكنا على ذروة الوباء أم متى سنقترب منها.

وفي ما يتعلق بوضع كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، قال بيسكوف :"نأسف لحالة الأمريكيين بسبب صعوبة الوضع بعد تفشي فيروس كورونا المستجد هناك، مؤكدا تضامن بلاده معهم".

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