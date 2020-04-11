بلجيكا تسجل أول تراجع في المعدل اليومي لوفيات كورونا

بروكسل- (د ب أ):

سجلت بلجيكا تراجعا طفيفا في المعدل اليومي لوفيات كورونا، هو الأول منذ أيام.

وأفادت بيانات مركز متابعة الأزمة اليوم السبت بأن عدد الوفيات الجديدة بكورونا وصل أمس الجمعة إلى 327 ، بزيادة حالتين فقط عن أمس الأول الخميس، وفقا لما صرح به عالم الأوبئة إيمانويل اندريه.

وأوضح اندريه أن 219 شخصا من هؤلاء توفوا داخل دور للمسنين.

وأضاف اندريه أن 421 مريضا بكورونا دخلوا المستشفيات أمس، في حين غادرها 418 بعد تماثلهم للشفاء.

ووصل إجمالي عدد الوفيات بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بكورونا في بلجيكا، التي يزيد عدد سكانها عن 11 مليون نسمة، إلى 3346 شخصا، حتى الآن.