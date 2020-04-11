أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

بلجيكا تسجل أول تراجع في المعدل اليومي لوفيات كورونا

04:00 م السبت 11 أبريل 2020
بلجيكا تسجل أول تراجع في المعدل اليومي لوفيات كورونا

العالم يواجه فيروس كورونا

بروكسل- (د ب أ):

سجلت بلجيكا تراجعا طفيفا في المعدل اليومي لوفيات كورونا، هو الأول منذ أيام.

وأفادت بيانات مركز متابعة الأزمة اليوم السبت بأن عدد الوفيات الجديدة بكورونا وصل أمس الجمعة إلى 327 ، بزيادة حالتين فقط عن أمس الأول الخميس، وفقا لما صرح به عالم الأوبئة إيمانويل اندريه.

وأوضح اندريه أن 219 شخصا من هؤلاء توفوا داخل دور للمسنين.

وأضاف اندريه أن 421 مريضا بكورونا دخلوا المستشفيات أمس، في حين غادرها 418 بعد تماثلهم للشفاء.

ووصل إجمالي عدد الوفيات بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بكورونا في بلجيكا، التي يزيد عدد سكانها عن 11 مليون نسمة، إلى 3346 شخصا، حتى الآن.

بلجيكا فيروس كورونا إصابات كورونا

الخبر التالى:

الكرملين: الأسابيع القادمة ستحدد مدى اقتراب روسيا من ذروة تفشي كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1794

    عدد المصابين

  • 384

    عدد المتعافين

  • 135

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1699019

    عدد المصابين

  • 377040

    عدد المتعافين

  • 102782

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"رسالة لكل المواطنين".. رئيس الوزراء: الدولة يجب أن تستمر في العمل مع حماية العمالة