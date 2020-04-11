أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ايرلندا: تمديد قيود كورونا حتى الخامس من مايو

02:07 م السبت 11 أبريل 2020
ايرلندا: تمديد قيود كورونا حتى الخامس من مايو

كورونا

دبلن- (د ب أ):

قررت الحكومة الايرلندية تمديد القيود المفروضة على حرية التنقل في البلاد بسبب جائحة كورونا حتى الخامس من مايو المقبل.

وقال رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار في مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة:" أعرف أن الكثيرين منكم يريدون أن يعرفوا متى ستعود الأمور إلى طبيعتها، والحياة إلى ما كانت عليه".

وأضاف: " الحقيقة هي أنه لا يمكن لأحد أن يقول على وجه اليقين متى سيحدث هذا، أو كيف ستتغير حياتنا عندما يأتي هذا الوقت".

وتسري في ايرلندا منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي قيود مشددة على حرية التنقل بهدف الحد من انتشار كورونا، كما منعت السلطات الخروج من المنازل، إلا بهدف التسوق أو العمل أو ممارسة الرياضة.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في ايرلندا حتى أمس الجمعة إلى أكثر من 7000 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 263 حالة.

فيروس كورونا الحكومة الايرلندية ايرلندا ليو فارادكار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1794

    عدد المصابين

  • 384

    عدد المتعافين

  • 135

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1699019

    عدد المصابين

  • 377040

    عدد المتعافين

  • 102782

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان