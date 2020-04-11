روسيا: بدء الاختبار السريري للقاح من "كورونا" على 60 متطوعًا

موسكو- (أ ش أ):

أعلن رينات ماكسيوتوف المدير العام للمركز العلمي الحكومي الروسي (فيكتور)، أن المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح من فيروس "كورونا المستجد" ستجري على 60 متطوعًا.

وقال ماكسيوتوف -في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت-: "لقد تم بالفعل تشكيل قائمة من المتطوعين لتجريب هذا اللقاح، وهناك من يرغب باختبار اللقاح على نفسه بين مصممي هذا العقار الطبي لأنهم واثقون من فعاليته وسلامته".. مضيفا "أن المختص إيلناز عمادالدينوف، وهو المصمم الرئيسي لهذا اللقاح، أصر على تسجيل اسمه في القائمة".

وأوضح ماكسيوتوف أن التجارب السريرية ستجري على متطوعين أصحاء وفقًا للبروتوكول المعتمد، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المواطنين الذين يرغبون بالمشاركة في اختبار اللقاح.

وتابع قائلا: "نحن نتلقى الكثير من الاتصالات الهاتفية بهذا الخصوص، من سكان منطقة نوفوسيبيرسك ومناطق أخرى من روسيا".

كانت السلطات الصحية الروسية أعلنت اليوم ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في عموم روسيا إلى 13584 مصابًا، وذلك بعد تسجيل 1667 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.