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إسرائيل: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى أكثرمن 10 آلاف و500

01:43 م السبت 11 أبريل 2020
إسرائيل: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى أكثرمن 10 آلاف و500

وزارة الصحة الإسرائيلية

تل أبيب- (د ب ا):

ذكرت وزارة الصحة الاٍسرائيلية أن عدد حالات الإصابة الخطيرة بفيروس "كورونا المستجد" ارتفع بنسبة 16.3% خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، مع حاجة 132 حالة لأجهزة التنفس الاصطناعي بارتفاع بنسبة 6%.

وأضافت الوزارة أن أعلى عدد من الإصابات في القدس حيث يبلغ 1821 ثم يأتي بعدها بلدة بيني براك بـ1761.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إنه اعتبارًا من اليوم السبت، يبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد 10 آلاف و505 حالات فيما شهد عدد الحالات الخطيرة قفزة كبيرة.

ومن بين العدد الأخير، هناك 191 حالة خطيرة، بارتفاع بنسبة 16.5% على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، بما في ذلك 132 شخصًا في حاجة لأجهزة التنفس الاصطناعي، بارتفاع بنسبة 16.4%

وقال مسؤولو قطاع الصحة إن عدد الوفيات ما زال عند 95 شخصًا.

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