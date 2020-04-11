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الفلبين تؤكد الإحصاء الدقيق لوفيات كورونا

01:41 م السبت 11 أبريل 2020
الفلبين تؤكد الإحصاء الدقيق لوفيات كورونا

وفيات كورونا

مانيلا- (د ب أ):

نفت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت مزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه صدرت أوامر للمستشفيات بوقف إحصاء عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 247 .

وقال وزير الصحة، فرانسيسكو دوك في تغريدة له على موقع (تويتر) إن وزارة الصحة "لم ولن تصدر على الإطلاق تعليمات للمستشفيات بإخفاء عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19".

وطبقا لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل صحفي تلفزيوني محلي، تلقى مستشفى في العاصمة، مانيلا أوامر بوقف إحصاء الوفيات بسبب كوفيد-19 .

وطبقا للمنشور "حسب أحد الأطباء، الوضع مروع نظرا لأن الجثث تصطف عند مدخل المستشفى. في يوم واحد، توفي عشرة أشخاص. لذلك المستشفى لا يطلب المزيد من الإمدادات لأكياس الجثث للمتوفين".

وقال دوك إن وزارة الصحة تحقق في المزاعم.

واليوم السبت سجلت الوزارة 233 حالة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد-19 في الفلبين، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 4428 .

وهناك 26 حالة وفاة إضافية، مما يرفع حالات الوفاة إلى 247، بينما تعافى 157 مريضا.

وفيات كورونا الفلبين فيروس كورونا

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