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ملكة الدنمارك: لا حاجة للفزع من أزمة المناخ

01:30 م السبت 11 أبريل 2020
ملكة الدنمارك: لا حاجة للفزع من أزمة المناخ

ملكة الدنمارك مارجريت الثانية

كوبنهاجن- (د ب أ):

ذكرت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية إنها تعتقد أنه من غير الملائم الفزع في وجه أزمة المناخ.

وقالت الملكة التي تبلغ الثمانين من العمر الأسبوع المقبل، في حوار إنه من المهم أن نكون على دراية بكيفية تأثر الأرض بارتفاع درجات الحرارة.

وقالت لصحيفة "بوليتيكن" في حوار نشر اليوم السبت: "ولكن الفزع هو طريقة سيئة للغاية للتصدي للمشكلات. ولن تجدي نفعا".

يشار إلى أن الملكة أجريت هذا الحوار قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ولا يوجد شك أن الأشخاص لعبوا دورا في التغير المناخي، حسبما قالت، ولكنها تساءلت عن مدى أثرهم وهو اعتقاد يناقض الإجماع العلمي في الآراء بأن البشر هم الدافع الرئيسي وراء الاحتباس الحراري الكارثي المحتمل للأرض.

ملكة الدنمارك ارجريت الثانية أزمة المناخ ارتفاع درجات الحرارة فيروس كورونا

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