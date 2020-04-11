أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

كورونا في إسبانيا.. أدنى حصيلة يومية للوفيات منذ 19 يومًا

12:48 م السبت 11 أبريل 2020
كورونا في إسبانيا.. أدنى حصيلة يومية للوفيات منذ 19 يومًا

كورونا في إسبانيا

وكالات:

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسبانيا انخفاضا ملموسا لليوم الثالث على التوالي، بتسجيل 510 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما نقلته وكالة رويترز الإخبارية.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية في تقريرها اليومي اليوم السبت، أن عدد الوفيات بسبب كورونا ارتفع منذ أمس من 15843 حتى 16353 حالة، أي أدنى حصيلة ضحايا يومية في البلاد منذ 19 يوما.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة من 157022 حتى 161852 حالة.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد حتى الآن 60 ألف شخص تقريبا.

وسجلت في إسبانيا في أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضية 757 و683 و605 وفيات جديدة ناجمة عن كورونا، وتعكس هذه الأرقام تباطؤ وتيرة تفشي الفيروس في البلاد.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة بعد إيطاليا والولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات والإصابات.

اسبانيا فيروس كورونا وفيات كورونا إصابات كورونا

الخبر التالى:

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أفغانستان إلى 555

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1794

    عدد المصابين

  • 384

    عدد المتعافين

  • 135

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1699019

    عدد المصابين

  • 377040

    عدد المتعافين

  • 102782

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نقابة الأطباء: وفاة 3 أطباء وإصابة 43 بكورونا منذ بداية الأزمة