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ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 110 حالات في المغرب

12:40 م السبت 11 أبريل 2020
ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 110 حالات في المغرب

وفيات كورونا

الرباط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 110 حالات.

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفاد موقع "هسبريس"الإلكتروني المغربي ، إلى تسجيل 79 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات الي المغرب إلى 1527 حالة.

ولفتت إلى شفاء 19 إصابة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 141 حالة، مشيرة إلى أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 6307 حالات .

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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